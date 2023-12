Shanghai Airport Aktie: Das hat Gewicht!

Der Aktienkurs von Shanghai Airport hat im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Industrie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -29,01 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Verkehrsinfrastruktur-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,42 Prozent verzeichnete, liegt Shanghai Airport mit 29,42 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Stimmung und das Interesse der Anleger wurde die Aktie von Shanghai Airport anhand der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität und ein gutes langfristiges Stimmungsbild, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb fast unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt Shanghai Airport bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Airport zeigt eine Ausprägung von 91,04, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 von 79,51 führt zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht" in Bezug auf die Dynamik des Aktienkurses.

Die Diskussion in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Shanghai Airport. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führte. Die Optimierungsprogramme ergaben ebenfalls mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung führte.