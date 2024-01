Shanghai Airport Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen. Dieser Index dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Shanghai Airport-Aktie weist einen RSI-Wert von 49 für die letzten 7 Tage auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 70,54, was darauf hindeutet, dass die Shanghai Airport-Aktie überkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Shanghai Airport nach der RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ für Shanghai Airport. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Meinung zu diesem Wert schlecht war. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Aufgrund dieser Auswertung und der Identifizierung von 4 Schlecht-Signalen ordnen wir daher eine "Schlecht"-Empfehlung zu.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Shanghai Airport-Aktie eine Performance von -45,92 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt nur um -0,38 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -45,54 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,48 Prozent verzeichnete, liegt die Shanghai Airport-Aktie um 47,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung für Shanghai Airport hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet und eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.