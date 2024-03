Shanghai Airport Aktie: Endlich geschafft?

In den vergangenen zwei Wochen wurde der Shanghai Airport von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Dabei wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung einer insgesamt "guten" Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 9 negative Signale identifiziert, wodurch die Empfehlung für diesen Wert auf "schlecht" festgelegt wird. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine neutrale Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie des Shanghai Airports im letzten Jahr eine Rendite von -46,3 Prozent erzielt, was 27,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -10,02 Prozent, wobei der Shanghai Airport aktuell 36,28 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den Shanghai Airport wurden der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutralen" Bewertung in diesem Bereich führt.

Auch über einen längeren Zeitraum wurde die Aktie hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei ergibt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "schlechten" Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer Einschätzung als "gut" führt. Insgesamt ergibt sich für den Shanghai Airport in diesem Punkt die Einstufung: "gut".