Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 7,21 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,53 CNH, was einem Unterschied von -23,3 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs (5,65 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,12 Prozent) liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical-Aktie beträgt aktuell 219. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt das KGV im Durchschnitt bei 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical-Aktie liegt bei 34,43 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical-Aktie wird als neutral eingeschätzt. Zwar wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, doch die Gesamteinschätzung bleibt aufgrund der betrachteten Handelssignale bei "Neutral".

Insgesamt wird die Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical-Aktie sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentalen und anlegerbezogenen Gesichtspunkten mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.