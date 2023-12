Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Basierend auf dem Relative Strength Index wird die Aktie der Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,26 und ein Wert für den RSI25 von 52,61, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical bei 219,07, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Im Bereich der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu identifizieren. Für die Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 8,2 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den sozialen Medien wurde die Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Auswertung der Anleger-Stimmung ergab jedoch auch 7 Schlecht-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.