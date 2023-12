Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 89,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und wird daher mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigen tiefgreifendere Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -1,52 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" führt. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical um -23,64 Prozent vom GD200 entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso ist der GD50 um -8,18 Prozent vom Kurs entfernt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Insgesamt wird die Aktie der Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical aufgrund der verschiedenen Analysen als "Schlecht" bewertet.