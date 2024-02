Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems ASA":

Das Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Unternehmen weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 219 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche (KGV von 0) ein ähnliches Niveau darstellt. Dies bedeutet, dass die Aktie laut fundamentalen Kriterien weder über- noch unterbewertet ist und daher eine neutrale Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,01 CNH der Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical-Aktie sich um -32,93 Prozent vom GD200 (7,47 CNH) entfernt, was ein negatives Signal darstellt. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 6 CNH auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical eine Rendite von -50,62 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical mit 38,89 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,66 Prozent. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.