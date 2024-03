Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die technische Analyse von Aktien. Der RSI der Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical zeigt derzeit einen Wert von 43,28 und deutet damit auf eine neutrale Einstufung hin. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein entscheidender Faktor bei der Bewertung einer Aktie. Bei Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer gemischten Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -26,24 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine negative Abweichung.

In Bezug auf die Dividende liegt Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung mit einer Dividende von 0 % niedriger, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der verschiedenen Indikatoren eine gemischte Bewertung für die Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Signale zu berücksichtigen sind.