Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,46 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical aktuell bei 32,5 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 60 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical eine Performance von -22,44 Prozent, was im Branchenvergleich zu einer Underperformance von -36,35 Prozent führt. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 28,92 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -18,97 Prozent über dem GD200 verläuft. Der GD50-Wert von -3,87 Prozent führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt erhält die Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical aufgrund der Dividendenrendite, des RSI, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse das Rating "Neutral".