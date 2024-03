Shanghai 3F New Materials Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die China Reform Culture-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 11,1 CNH für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss sie bei 11,99 CNH, was einer Steigerung von 8,02 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,7 CNH liegt mit einem Schlusskurs von ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+12,06 Prozent Abweichung).

Bei der Betrachtung der Stimmung rund um China Reform Culture auf sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare festgestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 33,53 und der RSI25 bei 36,39, was zu einer neutrale Bewertung führt.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien der "Chemikalien"-Branche hat die China Reform Culture-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +26,87 Prozent erzielt. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 23,7 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Aktie in der Kategorie Branchenvergleich ein "Gut"-Rating.