Shanghai 3F New Materials Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Anleger-Sentiment bezüglich China Reform Culture ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Die automatischen Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat China Reform Culture eine Rendite von 8,87 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,97 Prozent aufweist, liegt die Rendite von China Reform Culture mit 12,85 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von China Reform Culture mit 10,54 CNH inzwischen -1,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -8,35 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die China Reform Culture-Aktie zeigt einen Wert von 80 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der Wert des RSI auf 25-Tage Basis mit 49,41 neutral. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für China Reform Culture.