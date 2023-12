Shanghai 3F New Materials Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Anleger von China Reform Culture haben in den letzten Tagen hauptsächlich negativ über das Unternehmen diskutiert, wie aus der Analyse der Social Media-Beiträge hervorgeht. Insgesamt gab es einen positiven und 11 negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält China Reform Culture daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von China Reform Culture als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 52,54 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Reform Culture-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,5 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,15 CNH weicht somit um -11,74 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen von 10,65 CNH ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von China Reform Culture eine Rendite von 8,87 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,1 Prozent verzeichnet, liegt China Reform Culture mit 9,98 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

