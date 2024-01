Shanghai 2345 Network Aktie: Reine Nervensache!

Die Shanghai Stonehill-Aktie zeigt eine Dividendenrendite von 0,74 Prozent, die nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 0,63 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Shanghai Stonehill derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 3,05 CNH, während der Aktienkurs bei 2,87 CNH um -5,9 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 von 3,11 CNH ergibt aus Sicht des Aktienkurses eine Abweichung von -7,72 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Stonehill liegt bei einem Wert von 79, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Software" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien zeigen somit, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Shanghai Stonehill überwiegend negativ. Allerdings wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Shanghai Stonehill hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.