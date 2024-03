Shanghai 2345 Network Aktie: Kaum zu glauben!

Die Shanghai Stonehill-Aktie wurde in einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage untersucht. Dabei ergab sich ein Durchschnitt von 2,96 CNH für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,08 CNH, was einem Unterschied von +4,05 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wurde die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Zusätzlich wurde der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 2,76 CNH lag. Hier lag der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,59 Prozent), wodurch die Aktie ein "Gut"-Rating erhielt. Insgesamt wurde Shanghai Stonehill daher für die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shanghai Stonehill in den sozialen Medien. Daher erhielt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen um die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Shanghai Stonehill diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

In der fundamentalen Analyse wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Shanghai Stonehill 73 beträgt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Softwarebranche ist dies ein hoher Wert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Shanghai Stonehill ist aus fundamentaler Sicht weder unter- noch überbewertet.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von 29,55 Punkten deutet darauf hin, dass Shanghai Stonehill momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 35 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird Shanghai Stonehill daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.