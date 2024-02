Shanghai 2345 Network Aktie: Aus und vorbei!

Die Shanghai Stonehill wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,97 CNH, was einer Abweichung von -9,09 Prozent vom Aktienkurs (2,7 CNH) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,86 CNH zeigt eine Abweichung von -5,59 Prozent. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien diskutiert wird, ist größtenteils positiv. In den letzten zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während es keine negativen Diskussionen gab. Die Anleger waren an vier Tagen neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen sind größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shanghai Stonehill daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Fundamental gesehen liegt das KGV von Shanghai Stonehill mit 68,2 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Damit wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Shanghai Stonehill in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dennoch wurde eine gestiegene Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein erhöhtes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.