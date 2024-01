ShangHai Kaichuang Marine Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Shanghai Kaichuang Marine-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 10,01 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 10,84 CNH (+8,29 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,51 CNH, was einer Steigerung von 3,14 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Shanghai Kaichuang Marine vor allem von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat die Shanghai Kaichuang Marine-Aktie eine Rendite von 5,53 Prozent erzielt, was 16,47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Nahrungsmittel" liegt die Rendite bei -10,76 Prozent, wobei die Aktie von Shanghai Kaichuang Marine um 16,29 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".