ShangHai Kaichuang Marine Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse der Shanghai Kaichuang Marine zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 10 CNH verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 10,69 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +6,9 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 10,27 CNH, was einer Differenz von +4,09 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung von "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,53 Prozent erzielt, was 16,1 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Bereich "Nahrungsmittel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -10,34 Prozent, wobei Shanghai Kaichuang Marine aktuell 15,87 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussion um die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.