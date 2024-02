ShangHai Kaichuang Marine Aktie: Was geht denn hier ab?

Das Anleger-Sentiment bezüglich Shanghai Kaichuang Marine basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde eher neutral über das Unternehmen diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Shanghai Kaichuang Marine mit 8,39 CNH inzwischen 17,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -14,74 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") weist Shanghai Kaichuang Marine mit einer Rendite von -27,4 Prozent eine um mehr als 6 Prozent niedrigere Rendite auf. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Rendite mit -21,22 Prozent um 6,18 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht eine präzise und frühzeitige Erkennung der Stimmung. In den vergangenen Wochen hat sich jedoch das Sentiment für Shanghai Kaichuang Marine deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.