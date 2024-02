ShangHai Kaichuang Marine Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Anlegerstimmung gegenüber Shanghai Kaichuang Marine war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt acht negative Tage und nur einen positiven Tag, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shanghai Kaichuang Marine daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor konnte Shanghai Kaichuang Marine im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,75 Prozent erzielen, was 28,88 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -19,98 Prozent, und Shanghai Kaichuang Marine liegt aktuell 28,73 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussion in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung ergeben. Weder gab es auffällig positive noch auffällig negative Tendenzen in den Diskussionen. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird Shanghai Kaichuang Marine in diesen Bereichen mit "Neutral" bewertet und insgesamt mit "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Einschätzung für Shanghai Kaichuang Marine. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen führen zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund hoher Werte.

Insgesamt erhält Shanghai Kaichuang Marine daher auf Basis der Anlegerstimmung, der Branchenvergleich Aktienkurs und des Sentiments und Buzz eine Gesamtbewertung von "Schlecht".