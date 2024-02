ShangHai Kaichuang Marine Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die technische Analyse der Shanghai Kaichuang Marine zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,76 CNH einen Abstand von -21,38 Prozent zum GD200 (9,87 CNH) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso wird der Kurs von 10,27 CNH des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, als "Schlecht" bewertet, da der Abstand -24,44 Prozent beträgt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral eingestuft. Die Kommentare und Wortmeldungen deuteten auf vorwiegend neutrale Themen hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigte, dass die Stimmung für Shanghai Kaichuang Marine in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt wurde die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Shanghai Kaichuang Marine von -27,4 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 7 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -20,41 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt Shanghai Kaichuang Marine mit 6,99 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.