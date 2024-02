Shandong Xinneng Taishan Power Generation Aktie: Das kann keiner glauben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Shandong Xinneng Taishan Power Generation liegt das aktuelle KGV bei 16. Im Vergleich haben ähnliche Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" durchschnittlich ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unter- noch überbewertet, und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Shandong Xinneng Taishan Power Generation in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Demnach ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung insgesamt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Shandong Xinneng Taishan Power Generation bei 3,38 CNH liegt, was einer Entfernung von -25,06 Prozent vom GD200 (4,51 CNH) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,99 CNH, was einem Abstand von -15,29 Prozent entspricht. Auch hier wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Basis genommen wird.

Bei der Sentiment-Analyse und dem Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung hat sich aufgehellt und die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Gut" bewertet.