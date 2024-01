Shandong Xinneng Taishan Power Generation Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Aktienkurs von Shandong Xinneng Taishan Power Generation weist eine Rendite von -16,9 Prozent auf, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,12 Prozent, wobei Shandong Xinneng Taishan Power Generation mit 15,77 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shandong Xinneng Taishan Power Generation liegt bei 40,63, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,9, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz um Shandong Xinneng Taishan Power Generation zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,88 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.