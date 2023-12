Shandong Xinneng Taishan Power Generation Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Shandong Xinneng Taishan Power Generation-Aktie eine Rendite von -14,81 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Unabhängigen Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt bei 1,51 Prozent, wobei Shandong Xinneng Taishan Power Generation mit -16,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen über Shandong Xinneng Taishan Power Generation. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Shandong Xinneng Taishan Power Generation wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit und eine negative Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Shandong Xinneng Taishan Power Generation-Aktie ein Durchschnitt von 4,81 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,42 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,34 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,84 Prozent) liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Shandong Xinneng Taishan Power Generation eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.