Shandong Xinhua Pharmaceutic Aktie: Was könnte passieren?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt war die Aktie von Shandong Xinhua Pharmaceutical Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ intensiv über Shandong Xinhua Pharmaceutical diskutiert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Shandong Xinhua Pharmaceutical liegt bei 48,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,95, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Shandong Xinhua Pharmaceutical mit -24,86 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -17,78 Prozent kommt, liegt Shandong Xinhua Pharmaceutical mit 7,08 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Xinhua Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,25 HKD. Der letzte Schlusskurs (5,56 HKD) weicht somit -11,04 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Wert für die letzten 50 Handelstage (5,75 HKD) liegt jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,3 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shandong Xinhua Pharmaceutical-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.