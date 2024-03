Shandong Xinchao Energy wird immer uninteressanter …

Das Internet spielt eine immer größere Rolle bei der Bewertung von Aktien, da es die Stimmung verstärken oder sogar umkehren kann. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen liefern neue Einschätzungen für Aktien. Im Fall von Shandong Xinchao Energy zeigt die langfristige Diskussion eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Xinchao Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,66 CNH. Der letzte Schlusskurs von 2,65 CNH führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Bei Shandong Xinchao Energy liegt der RSI bei 70, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für die RSI-Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. Unsere Analytiker haben die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Shandong Xinchao Energy gemessen und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Shandong Xinchao Energy aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.