Shandong Xinchao Energy Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Shandong Xinchao Energy wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich kaum, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Shandong Xinchao Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Shandong Xinchao Energy-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 24, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 29,57 ebenfalls überverkauft, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Shandong Xinchao Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,85 Prozent erzielt, was 33,51 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Shandong Xinchao Energy-Aktie mit 3,08 CNH aktuell +14,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +18,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut" aus charttechnischer Sicht.