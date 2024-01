Shandong Xinchao Energy Aktie: Eine neue Chance!

Der Aktienkurs von Shandong Xinchao Energy stieg in den letzten 12 Monaten um 37,85 Prozent, was eine Outperformance von +31,4 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche darstellt. Auch im "Energie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 6,45 Prozent die Benchmark deutlich übertreffen. Aufgrund dieser Überperformance erhält Shandong Xinchao Energy ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Shandong Xinchao Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,61 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,06 CNH, was einer Abweichung von +17,24 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 2,73 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +12,09 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shandong Xinchao Energy-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis überverkauft ist und deshalb ein "Gut"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Shandong Xinchao Energy in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Damit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.