Shandong Xinchao Energy Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Shandong Xinchao Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,62 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,02 CNH weicht somit um +15,27 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet eine "Gut"-Bewertung ausmacht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,75 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,82 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shandong Xinchao Energy-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Shandong Xinchao Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,85 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um 7,23 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +30,62 Prozent für Shandong Xinchao Energy in diesem Bereich. Auch im "Energie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 30,62 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shandong Xinchao Energy eher neutral diskutiert, jedoch waren in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem negative Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.