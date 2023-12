Shandong Xiantan Aktie: Das macht sprachlos!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Xiantan beträgt 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei Nahrungsmitteln (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Shandong Xiantan derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200-Wert bei 8,23 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 7,04 CNH um -14,46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50-Kurs der vergangenen 50 Tage beträgt 7,41 CNH, was einer Abweichung von -4,99 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auch aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Shandong Xiantan eine Dividendenrendite von 1,37 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur "Nahrungsmittel"-Branche beträgt -0,28 Prozent, wodurch die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft.