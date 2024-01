Shandong Xiantan Aktie: Das darf nicht passieren!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Shandong Xiantan in den sozialen Medien diskutiert. An 8 Tagen überwogen dabei positive Themen in den Diskussionen, während an 2 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shandong Xiantan von 6,73 CNH mit einer Entfernung von -16,4 Prozent vom GD200 (8,05 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 7,15 CNH, was einem Abstand von -5,87 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Shandong Xiantan-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,83 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt, was eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien ergibt. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shandong Xiantan aktuell mit einem Wert von 78,18 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt für die Aktie einen Wert von 61, was bedeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".