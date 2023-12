Shandong Wohua Pharmaceutical Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Shandong Wohua Pharmaceutical wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Auch wurden in jüngster Zeit überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Bei den Dividenden schüttet Shandong Wohua Pharmaceutical derzeit weniger als der Branchendurchschnitt Arzneimittel aus (0 % gegenüber 1,47 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Wohua Pharmaceutical liegt bei 44, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) als neutral bewertet wird.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Shandong Wohua Pharmaceutical. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung, da eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.