Shandong Wohua Pharmaceutical Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei Shandong Wohua Pharmaceutical zeigten sich interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erreichte Shandong Wohua Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,37 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 0,38 Prozent, was zu einer Underperformance von -5,74 Prozent für Shandong Wohua Pharmaceutical führt. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -1,77 Prozent im letzten Jahr, und Shandong Wohua Pharmaceutical lag 3,59 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Wohua Pharmaceutical beträgt 44, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit ist das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shandong Wohua Pharmaceutical liegt bei 43,33, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Shandong Wohua Pharmaceutical daher in allen analysierten Kategorien eine "Neutral"-Einstufung.