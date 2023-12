Shandong Wohua Pharmaceutical Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Stimmung der Anleger bei Shandong Wohua Pharmaceutical ist insgesamt positiv. Dies geht aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervor, die von uns ausgewertet wurden, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen der letzten Tage hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Shandong Wohua Pharmaceutical neutral eingestuft ist. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shandong Wohua Pharmaceutical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,49 und für den RSI25 von 47,25, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Shandong Wohua Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,37 Prozent erzielt, was 3,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -0,25 Prozent, wobei Shandong Wohua Pharmaceutical aktuell 5,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shandong Wohua Pharmaceutical mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die "Arzneimittel"-Branche hat eine Dividendenrendite von 1,47 Prozent, was zu einer Differenz von -1,47 Prozent zur Shandong Wohua Pharmaceutical-Aktie führt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.