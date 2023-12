Shandong Wohua Pharmaceutical Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Shandong Wohua Pharmaceutical betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 77,22 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Werte, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Analyse mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Shandong Wohua Pharmaceutical mit einer Rendite von -5,22 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,01 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Shandong Wohua Pharmaceutical bei -5,24 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,32 CNH für den Schlusskurs der Shandong Wohua Pharmaceutical-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,07 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 6,49 CNH, und da der letzte Schlusskurs darunter liegt, erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend wird die Aktie in der einfachen Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Shandong Wohua Pharmaceutical wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.