Shandong Weigao Medical Polymeradr Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Das chinesische Unternehmen Shandong Weigao Medical Polymer schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 1,36 Prozentpunkte (2,45 % gegenüber 3,8 %). Aufgrund dieser Diskrepanz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Shandong Weigao Medical Polymer ergibt sich ein RSI von 3,12 Punkten auf 7-Tage-Basis, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Weigao Medical Polymer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 9,39 HKD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 7,37 HKD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" eingestuft. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert, der nahe am Schlusskurs liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Weigao Medical Polymer liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn des Unternehmens 12,01 Euro zahlt. Dies liegt 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25 und führt daher zu einer Unterbewertung des Titels, die auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.