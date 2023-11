Shandong Weigao Medical Polymer tut es schon wieder?

Die Stimmung unter den Anlegern für Shandong Weigao Medical Polymer ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 2 zum Aktienkurs, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" eine negative Differenz von -1,44 Prozent darstellt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Shandong Weigao Medical Polymer eine schlechte Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Weigao Medical Polymer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,85 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,28 HKD weicht somit um -26,09 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 7,19 HKD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Shandong Weigao Medical Polymer als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shandong Weigao Medical Polymer-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76,15 und ein Wert für den RSI25 von 43,66. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.