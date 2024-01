Shandong Weigao Medical Polymer Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die technische Analyse der Shandong Weigao Medical Polymer-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,1 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 7,22 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -20,66 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen.

Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 7,39 HKD, was nur eine geringe Abweichung von -2,3 Prozent zum aktuellen Kurs darstellt. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Shandong Weigao Medical Polymer-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -38,53 Prozent erzielt, was 21,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -15,86 Prozent, wobei die Aktie von Shandong Weigao Medical Polymer aktuell 22,67 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shandong Weigao Medical Polymer. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Shandong Weigao Medical Polymer wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Abschließend betrachtet die Dividende, bei einer Ausschüttung von 2,45 % liegt Shandong Weigao Medical Polymer im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (3,97 %) niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft.