Shandong Tyan Home Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Jinan High-tech Development-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich einen Schlusskurs von 3,29 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,51 CNH, was einer Steigerung von 6,69 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,4 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs einen Anstieg um 3,24 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist jedoch überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Die Auswertung diverser Kommentare und Diskussionen in den letzten zwei Wochen ergab eine überwiegend negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Jinan High-tech Development-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Bewertungen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 48,65 Punkten und der RSI25 bei 48,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine deutliche Verschlechterung der Stimmung festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält die Jinan High-tech Development-Aktie gemäß der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung, während die Anleger-Stimmung und das Sentiment eine "Schlecht"-Einstufung ergeben.