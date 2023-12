Shandong Tyan Home Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die aktuelle Bewertung von Jinan High-tech Development

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz- und Gewinnzahlen eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und Diskussionen im Netz. In Bezug auf Jinan High-tech Development zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens insgesamt führt.

Das Anleger-Sentiment ist jedoch positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Markt sich mit den positiven Themen rund um Jinan High-tech Development beschäftigte. Die Analyse der Anleger-Stimmung führt somit zu einer insgesamt guten Bewertung.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass die Aktie aktuell sowohl kurzfristig als auch auf Basis der letzten 200 Tage eine gute Einschätzung erhält. Der Kurs liegt 24,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und 24,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Jinan High-tech Development aktuell überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird das Unternehmen jedoch neutral eingestuft.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine insgesamt positive Bewertung für Jinan High-tech Development.