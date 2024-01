Shandong Sun PaperIndustry Joint Stock Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs des Unternehmens Shandong Sun Paper Industry Jsc verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,28 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Unternehmen in der "Papier & Forstprodukte"-Branche einen Durchschnittsrückgang von -7,06 Prozent. Das bedeutet, dass die Shandong Sun Paper Industry Jsc eine Outperformance von +20,34 Prozent in dieser Branche erzielt hat. Insgesamt verzeichnete der "Materialien"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von -7,06 Prozent im letzten Jahr, wobei die Shandong Sun Paper Industry Jsc um 20,34 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erzielt das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Shandong Sun Paper Industry Jsc wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führte. Zudem erlebte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wurde für die Shandong Sun Paper Industry Jsc ein Relative Strength-Index (RSI) von 26,79 festgestellt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wurde ein Wert von 46 ermittelt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Einstufung des RSI als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Shandong Sun Paper Industry Jsc eine Rendite von 1,62 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Shandong Sun Paper Industry Jsc eine starke Performance in verschiedenen Bereichen, was zu positiven Bewertungen in Bezug auf Aktienkurs, Stimmungsbild und Relative Strength-Index führt.