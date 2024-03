Shandong Sun PaperIndustry Joint Stock Aktie: So kann es weitergehen!

Die Stimmung der Anleger für Shandong Sun Paper Industry Jsc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Sun Paper Industry Jsc liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird.

Shandong Sun Paper Industry Jsc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,89 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -23,49 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +37,37 Prozent im Branchenvergleich und einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shandong Sun Paper Industry Jsc verläuft bei 11,84 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 13,55 CNH liegt. Dies führt zu einem Abstand von +14,44 Prozent und einer "Gut"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von +5,37 Prozent über dem Durchschnitt, was erneut zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.