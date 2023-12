Shandong Sinocera Functional Material Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "XTPL":

Die Dividendenrendite der Shandong Sinocera Functional Material-Aktie beträgt aktuell 0,34 Prozent und liegt damit 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche, der bei 1,91 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Shandong Sinocera Functional Material-Aktie wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shandong Sinocera Functional Material-Aktie bei 27,81 CNH verläuft. Da der Aktienkurs bei 23,52 CNH liegt und somit einen Abstand von -15,43 Prozent aufweist, erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie mit einer Differenz von -5,81 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Shandong Sinocera Functional Material-Aktie mit -5,31 Prozent mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt. Verglichen mit der "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,14 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 2,83 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.