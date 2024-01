Shandong Sinocera Functional Material Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Shandong Sinocera Functional Material auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 98,98 Punkten liegt. Das bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im überkauften Bereich (Wert: 78,05), wodurch die Aktie auch hier als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Sinocera Functional Material bei einem Wert von 48. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Shandong Sinocera Functional Material in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was dazu führt, dass die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Allerdings haben unsere Programme eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,43 Prozent und liegt damit 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Shandong Sinocera Functional Material daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.