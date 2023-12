Shandong Sinocera Functional Material Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Shandong Sinocera Functional Material-Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 48,2 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (43,64 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (67,4 Punkte) deuten auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Shandong Sinocera Functional Material. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (27,39 CNH) um -15,04 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (23,27 CNH) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (24,34 CNH) weist einen geringeren Abweichungswert von -4,4 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Shandong Sinocera Functional Material-Aktie sowohl aufgrund fundamentaler Kriterien als auch der Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung, während die technische Analyse zu einem "Neutral"-Rating führt.