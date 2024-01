Shandong Sinocera Functional Material Aktie: Bestätigung für den Knaller!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Shandong Sinocera Functional Material diskutiert. An sechs Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten.

Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Die Anleger-Stimmungsbewertung insgesamt ergibt eine "Gut"-Bewertung für Shandong Sinocera Functional Material.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat das Unternehmen derzeit mit 0,43 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 48,2 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Änderung erfahren, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Shandong Sinocera Functional Material in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Bewertungen zeigen, dass die Anleger-Stimmung positiv ist, die Dividendenrendite jedoch niedriger als der Branchendurchschnitt ist. Das KGV liegt auf durchschnittlichem Niveau, während die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, aber die Stimmungsänderung positiv ist.

Quelle: IEX Cloud