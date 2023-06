Shandong Sinobioway Biomedicine Aktie: Ein wahrer Champion!

Shandong Sinobioway Biomedicine weist am 26.06.2023, 19:54 Uhr einen Kurs von 17.32 CNH an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Chemikalien" geführt.

Unser Analystenteam hat Shandong Sinobioway Biomedicine auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Shandong Sinobioway Biomedicine anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 73,73 Punkten, was bedeutet, dass die Shandong Sinobioway Biomedicine-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Shandong Sinobioway Biomedicine auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Damit erhält Shandong Sinobioway Biomedicine eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Shandong Sinobioway Biomedicine erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -0,16 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +6,28 Prozent im Branchenvergleich für Shandong Sinobioway Biomedicine bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,16 Prozent im letzten Jahr. Shandong Sinobioway Biomedicine lag 6,28 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Shandong Sinobioway Biomedicine auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Shandong Sinobioway Biomedicine in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Shandong Sinobioway Biomedicine hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.