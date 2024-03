Shandong Sinobioway Biomedicine Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Shandong Sinobioway Biomedicine zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 16,16 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 11,3 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -30,07 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,48 CNH, was einer Distanz von -9,46 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Gesamturteil "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Shandong Sinobioway Biomedicine. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass Shandong Sinobioway Biomedicine nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht. Dies führt zu einem weiteren "Neutral"-Rating und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Shandong Sinobioway Biomedicine im Vergleich zum Branchendurchschnitt für chemische Unternehmen eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,71 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie der Shandong Sinobioway Biomedicine eine neutrale Bewertung. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 65,92 und der RSI25 für 25 Tage bei 54,57, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Neutral" eingestuft.