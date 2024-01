Shandong Sinobioway Biomedicine Aktie: Augen auf!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Wertpapier eher Kursgewinne möglich sind. Bei Shandong Sinobioway Biomedicine liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 48,25 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Sinobioway Biomedicine liegt mit einem Wert von 44,32 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shandong Sinobioway Biomedicine derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes in Höhe von 17,24 CNH verläuft, womit der Kurs der Aktie (14,18 CNH) um -17,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von -10,71 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Shandong Sinobioway Biomedicine haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.