Shandong Shida Shenghua Chemical Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Aktienkurs von Shinghwa Advanced Material hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -50,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um mehr als 44 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,39 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Shinghwa Advanced Material um 43,6 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Gemäß dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Shinghwa Advanced Material als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 65,28, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 65,37 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher ein "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung eine trübende Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Hingegen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Shinghwa Advanced Material-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shinghwa Advanced Material aktuell bei 57,46 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 42,9 CNH aus dem Handel ging, was einen Abstand von -25,34 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 47,4 CNH, was einer Differenz von -9,49 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Signal auf Basis der technischen Analyse.

