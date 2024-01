Shandong Shida Shenghua Chemical Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Shinghwa Advanced Material wird durch eine technische Analyse bewertet, die zeigt, dass der aktuelle Kurs von 42,89 CNH um -11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -26,34 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle Wert des RSI für die Shinghwa Advanced Material beträgt 49,53, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie also im Hinblick auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,99 Prozent erzielt, was 44,35 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" liegt die Shinghwa Advanced Material aktuell um 44,35 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Shinghwa Advanced Material zeigt dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugewiesen.